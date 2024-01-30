Puma Kadınlar Ligi futbolcularına Futbol Oyun Kuralları eğitimi verilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Puma Kadınlar Ligi’nde yer alan takımlara yönelik Futbol Oyun Kuralları eğitimi veriyor. Üç bölgede yapılacak olan eğitimleri KTFF MHK Başkanvekili Derviş Atakan ve MHK Üyesi Niyazi Nizam verecek

1 Şubat Perşembe günü ilk eğitim Değirmenlik Belediyesi Konferans Salonu’nda Miracle Değirmenlik SK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Vadili TÇBSK, Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi ve 1461 İskele Trabzonspor futbolcularına yönelik gerçekleştirilecek.

2 Şubat Cuma günü ise KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda Taşkınköy SK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Küçük Kaymaklı ve T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK takımlarına eğitim verilecek.

Eğitim programının son aşaması ise 16 Şubat Cuma günü Girne’de Doğan Türk Birliği ile Alsancak Yeşilova takımlarının katılımıyla yapılacak.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin