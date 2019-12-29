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Bakan Taçoy, Güzelyurt’u ziyaret etti

29 Aralık 2019

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yaklaşan yeni yıl vesilesiyle dün Güzelyurt’u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Taçoy, Güzelyurt’ta pazar yerini ve bazı sanayi tesislerini ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un KKTC’nin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol oynayacak bir örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.

Uygun yatırım şartları sağlanması durumunda Güzelyurt’un KKTC’nin başarı öyküsü olacağını ifade eden Taçoy, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi için gerekenin yapılacağını söyledi.



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