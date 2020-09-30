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Bakan Pilli: Toplam 1465  test yapıldı, bugün pozitif vakaya rastlanmadı, 22 kişi taburcu edildi

30 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1465 olduğunu pozitif vakaya rastlanmadığını 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

30 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1465

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

Ülke dışından gelen vakalar –

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 169.045

Toplam Vaka Sayısı- 757

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 647

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 106

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 80

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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30 Eylül 2020

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