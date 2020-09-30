Türkiye’de 30 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre düştü. Bakan Koca’nın açıkladığı 3 sütunlu yeni tabloya göre; vaka sayısı 1391 artarak 318 bin 663’e yükseldi. 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 195’e çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 30 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1391 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 195’e, toplam vaka sayısı ise 318 bin 663’e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1452 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1245 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 749’a yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.4 oldu.