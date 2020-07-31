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Bakan Pilli: Toplam 1212 test yapıldı, 1 yeni vaka

31 Temmuz 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1212 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

Bayram süresince maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerektigini bir kez daha hatırlatan Bakan Pilli, 65 yaş üstü ve kronik hastaların mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Bakan Pilli, Güney’de vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını,  vatandaşlarımızın yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a  mecbur kalmadıkça gitmemeleri gerektiğini, zaruri  durumlarda ise maske kullanımı gibi kurallara  mutlaka uymaları gerektiğini dile getirdi.

Bakan Pilli, tüm halkımızın yeniden bayramını kutlayarak , sağlıklı günler diledi.

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31  Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1212

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 70.012

Toplam Vaka Sayısı- 145

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 21

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


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