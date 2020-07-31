Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

Türkiye‘de koronavirüs kaynaklı vefat edenlerin sayısı 17 olarak gerçekleşti ve toplam vefat sayısı 5 bin 691’e yükseldi. 982 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 230 bin 873’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 31 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 46 bin 492 test yapıldı ve 982 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 17 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 691’e, toplam vaka sayısı ise 230 bin 873’e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 215 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 996 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 214 bin 535’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,8 oldu.