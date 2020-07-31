SürmanşetTürkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti

31 Temmuz 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Türkiye‘de koronavirüs kaynaklı vefat edenlerin sayısı 17 olarak gerçekleşti ve toplam vefat sayısı 5 bin 691’e yükseldi. 982 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 230 bin 873’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 31 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 46 bin 492 test yapıldı ve 982 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 17 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 691’e, toplam vaka sayısı ise 230 bin 873’e yükseldi.

koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 215 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 996 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 214 bin 535’e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 823, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,8 oldu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Trump: Kimse beni sevmiyor

Trump: Kimse beni sevmiyor

29 Temmuz 2020
Photo of Akar: Türkiye’yi dışarıda tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur

Akar: Türkiye’yi dışarıda tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur

29 Temmuz 2020
Photo of Alzheimer’ı 20 yıl önceden öngören test geliştirildi

Alzheimer’ı 20 yıl önceden öngören test geliştirildi

29 Temmuz 2020
Photo of Kanada’da Covid-19 tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

Kanada’da Covid-19 tedavisi için Remdesivir ilacının kullanımına onay

29 Temmuz 2020
Photo of Erol Bulut Fenerbahçe’de

Erol Bulut Fenerbahçe’de

28 Temmuz 2020
Photo of Yenicami 0-0’ın rövanşında Girne’de Türk Ocağı’nı 4-1 mağlup etti

Yenicami 0-0’ın rövanşında Girne’de Türk Ocağı’nı 4-1 mağlup etti

28 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti

28 Temmuz 2020
Photo of Gürcafer: Sorunların bütünü çözülmediği sürece eyleme devam edeceğiz

Gürcafer: Sorunların bütünü çözülmediği sürece eyleme devam edeceğiz

28 Temmuz 2020
Photo of Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğalgaz faaliyetlerini askıya aldı

Türkiye Doğu Akdeniz’deki doğalgaz faaliyetlerini askıya aldı

28 Temmuz 2020
Photo of Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

Corona virüs aşısı: Pfizer ve BioNTech dünya genelinde testlere başladı

28 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı