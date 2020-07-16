KıbrısManşet

Bakan Pilli önce sağlık dedi: 1 kişi taburcu oldu

16 Temmuz 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1049 olduğunu, pozitif vakaya  rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.

Önce sağlık diyen Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı olarak gerekli tüm önlemlerin alındığını, bu noktada halkımıza güvendiğini ve alınması gereken önlemler konusunda destek beklediğini belirtti.

Bakan Pilli, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlatarak, herkese sağlıklı günler diledi.

koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli

16Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1049

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 51.382

Toplam Vaka Sayısı- 117

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Anastasiadis Spehar görüşmesi Rum Basını’nda

Anastasiadis Spehar görüşmesi Rum Basını’nda

16 Temmuz 2020
Photo of Sevgi Şehitoğlu’na veda

Sevgi Şehitoğlu’na veda

16 Temmuz 2020
Photo of Serdaroğlu: TÜK, siyaset ile idare edilmemeli

Serdaroğlu: TÜK, siyaset ile idare edilmemeli

16 Temmuz 2020
Photo of PCR test ücretlerinde indirim

PCR test ücretlerinde indirim

16 Temmuz 2020
Photo of Karavan sahiplerine ihbar gönderildi

Karavan sahiplerine ihbar gönderildi

16 Temmuz 2020
Photo of Sürücülerin dikkatine

Sürücülerin dikkatine

16 Temmuz 2020
Photo of Timsah balığı ile ilgili nekropsi raporu açıklandı

Timsah balığı ile ilgili nekropsi raporu açıklandı

16 Temmuz 2020
Photo of Muharrem Gerçeker hayatını kaybetti

Muharrem Gerçeker hayatını kaybetti

16 Temmuz 2020
Photo of Savaşan: Ortağımızın açıklamaları hükümetin devamlılığını riske atıyor!

Savaşan: Ortağımızın açıklamaları hükümetin devamlılığını riske atıyor!

16 Temmuz 2020
Photo of Başbakanlık: Emirname iptal edildi

Başbakanlık: Emirname iptal edildi

16 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı