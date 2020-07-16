Kıbrıs

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri toplandı

16 Temmuz 2020
ki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, Kıbrıslı Türk üyeleri, Sağlık Bakanlığı, umhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi Başhekimi Dr. Figen Gülen İnce, Enfeksiyon Servisi uzmanları Dr. Selin Özcem, Dr. Emre Vudalı, Temaslı Takip Ekibi Sorumlusu Başhemşire Fatma Savaşkan, KKTC

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin gelecek Salı günü yapılacak ortak toplantısı öncesinde, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı komitenin Kıbrıslı Türk üyeleri, Sağlık Bakanlığı’nın KKTC Salgın (Kovid – 19) Raporu’nu, raporu hazırlayan ekipte yer alan uzmanlarla bir araya gelerek değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’nin çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıya, raporu hazırlayan ekipte olup, aynı zamanda İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Bulaşıcı Hastalıklar Alt Komitesi’nin de üyeleri olan, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Dairesi Başhekimi Dr. Figen Gülen İnce, Enfeksiyon Servisi uzmanları Dr. Selin Özcem, Dr. Emre Vudalı ve Temaslı Takip Ekibi Sorumlusu Başhemşire Fatma Savaşkan da katıldı.
Toplantıda, Kovid -19’la mücadelede ülkede 30 Haziran’a kadar olan durumu içeren, KKTC Salgın Raporu’nun Türkçe ve İngilizce olarak gözden geçirilmiş 22 sayfalık versiyonu sunularak, detaylı şekilde değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, toplantıda, raporu hazırlayan ekipten uzmanların, raporun içeriği ve hazırlanış süreciyle ilgili bilgi verdiğini, soruları yanıtladığını ve karşılıklı değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Meltem Onurkan Samani, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin 21 Temmuz Salı günü saat 11.00’de video konferans yoluyla yapılacak toplantıda, epidemiyolojik raporun, komitenin Kıbrıslı Rum üyelerine sunularak, değerlendirileceğini belirtti.

Daha önceki toplantılarda, komitenin Kıbrıslı Rum üyelerinin sunduğu epidemiyolojik raporun değerlendirildiğini ve Rum üyelere raporla ilgili sorular sorduklarını anımsatan Onurkan Samani, Salı günü yapılacak toplantıda da, Kıbrıslı Rum üyelerin, raporla ilgili sorularının yanıtlanacağını kaydetti.


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