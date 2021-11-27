Bakan Pilli:” Halkın sağlığı herşeyden önemli, ilaç sıkıntısı giderilecek”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pandemi nedeniyle yaşanan ilaç sıkıntısı konusunda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, ülkede ilaç sıkıntısının giderilmesi için 5 Milyon TL’nin Maliye Bakanlığı tarafından temin edildiğini, 10-15 gün içerisinde sorunun giderileceğini, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirtti.

Pilli, ayrıca sağlık fonundan acil ilaçlar için imkanlar çerçevesinde ilaçların temin edileceğini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren var olan ilaç temini konusunda sıkıntıların aşılması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Pilli, en başta halkın sağlığının geldiğini, Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunan vatandaşın haklı olduğunu, bu çerçevede tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.