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Bakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi

26 Eylül 2020
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KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 965

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar -1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-32

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.038

Toplam Vaka Sayısı- 741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 577

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 160

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 134

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok







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26 Eylül 2020

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