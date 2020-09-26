Bakan Pilli: 6 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 965 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 32 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, yoğun bakımda tedavi gören hastanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda olan başka bir hastanın bulunmadığını kaydetti.
Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
26 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 965
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 2
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3
Yerel vakalar -1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-32
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 164.038
Toplam Vaka Sayısı- 741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 577
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 160
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 134
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok