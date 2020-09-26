Akay Darbaz Muhtarlar Birliği Başkanı seçildi

Güneşköy Muhtarı ve Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Muhtarlar Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Darbaz yaptığı açıklama:

“Günümüzde muhtarlarımıza gereken itibar gösterilmiyor. Mahalle seviyesindeki sorunlara ilgisizlik had safhada ve birliğimiz bu konuda kılını kıpırdatmıyor. Daha aktif ve girişimci bir birliğe ihtiyacımız var. Muhtarlar Birliği en anlamlı birliklerden biridir ancak işlevini yerine getirememektedir. Muhtar arkadaşlarımla beraber birliğin çehresini değiştirmek için geliyoruz.” İfadelerini kullandı.