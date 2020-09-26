Kıbrıs

Akay Darbaz Muhtarlar Birliği Başkanı seçildi

26 Eylül 2020
Akay Darbaz, Muhtarlar Birliği Başkanı






Güneşköy Muhtarı ve Güzelyurt Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Muhtarlar Birliği Başkanlığı’na seçildi.

Darbaz yaptığı açıklama:

“Günümüzde muhtarlarımıza gereken itibar gösterilmiyor. Mahalle seviyesindeki sorunlara ilgisizlik had safhada ve birliğimiz bu konuda kılını kıpırdatmıyor. Daha aktif ve girişimci bir birliğe ihtiyacımız var. Muhtarlar Birliği en anlamlı birliklerden biridir ancak işlevini yerine getirememektedir. Muhtar arkadaşlarımla beraber birliğin çehresini değiştirmek için geliyoruz.” İfadelerini kullandı.







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26 Eylül 2020

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