Bakan Gardiyanoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bakan Gardiyanoğlu SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret etti. Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti. Gardiyanoğlu SOS Çocuk Köyü’nün devletin üstünden çok büyük bir yükü alarak önemli bir misyon üstlendiğini kaydetti.

Bakanlığa bağlı merkezlerin iyileştirme çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Gardiyanoğlu, 2024 yılının atılım yılı olacağını da ifade etti.


 SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter de konuşmasında, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan destek istedi.  Konuşmaların ardından Bakan Gardiyanoğlu bakanlık bürokratları ile SOS Çocuk Köyü’nü gezerek detaylı bilgi aldı.

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Tags:sos çocuk köyü
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