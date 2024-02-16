Güney’de nüfusunun ortalama yaşı AB’ye oranla düşük

Güney Kıbrıs’taki nüfusun ortalama yaşının, 2013 yılına kıyasla 2023’te 2.2 yıl artarak 36,2’den 38,4’e çıktığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın AB ülkeleri arasında ortalama yaşın en düşük olduğu ülke olmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete AB ortalama yaşının ise aynı dönem için (2013-2023) 2,3 yıl artarak 42,2’den 44,5’e çıktığını belirtti.