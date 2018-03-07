Bakan Çeler, o şirkete ‘meydan okudu’!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, çalışanlarının haklarını yiyen, yatırımlarını yapmayan veya çalışma saatlerini eksik gösteren şirketlerin artık ihalelere katılamayacağını açıkladı.

Çeler, okullarda temizlik işlerini sürdüren bir şirketin iki çalışanının, hem kendi bakanlıklarına hem de Eğitim Bakanlığı’na hakları ile ilgili, çalıştıkları şirket hakkında şikayette bulunduklarını anlatarak, bu şirkete Bakanlık olarak yaptıkları uyarı sonucunda iki çalışanın işten çıkarıldığına dikkati çekti ve

“Bu şirket kendini çok akıllı zannedebilir. Ancak bundan böyle ihalelere katılamayacak. Çalışma yaşamına olumsuz etki sağladığı gerekçesiyle Merkezi İhale Komisyonu’na bakan olarak bizzat imzalayıp, bu şirketin bundan sonra ihalelere kabul edilmemesi için yazı göndereceğim” dedi.

Çeler, çalışanlarının haklarını gözardı eden iş yerlerine çağrıda bulunarak, “Bizi, size ceza yazmak zorunda bırakmayın” dedi.