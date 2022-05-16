Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi Merkez Lefkoşa’da eylem düzenledi

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi Merkez Lefkoşa’da eylem gerçekleştirdi. Yaşanan ekonomik kriz, zamlar ve bu krizler karşısında ezilen emekçiler ve esnafın durumunu anlatan şarkılar çalan Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtarı pazar alanında bulunan esnaf ve halk tarafından büyük destek aldı.

“Zam Zam Zam Asfalyalarımız Atıyor!” ve “Ultra Zenginlere Servet Vergisi” pankartları eşliğinde gerçekleşen eylemde, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” ve “Zamlar Geri Alınsın: Geçinemiyoruz” taleplerini içieren bildiriler dağıtıldı.

Her geçen gün yenileri gelmekte olan zamlar ve hayat pahalılığının halkın belini büktüğü, sermayedarların giderek zenginleşirken, emekçilerin ve küçük esnafın yoksullaştığı vurgulanan bildiride, “Halk yeterince bedel ödedi, krizin bedelini ultra zenginler ödesin!” talebi bir kez daha vurgulandı.