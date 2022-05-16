Hindistan’da hava sıcaklığı 49 dereceyi aştı

Hindistan’da aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Delhi bölgesinin kuzeyinde iki ayrı hava istasyonu, 49 santigrat derecenin üzerinde sıcaklığı kayda geçirdi.

Buna göre, Mungeshpur’da 49,2; Najafgarh’da ise 49,1 derece sıcaklık ölçüldü.

Meteoroloji birimi, olası şiddetli rüzgarların sonucunda sıcaklığın bir miktar düşebileceğini duyurdu.

Bölgede en son rekor sıcaklık, 47,2 dereceyle 1944 yılında Safdarjung’da kayda geçmişti.