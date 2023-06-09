Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Gümrük Dairesi’ni ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Gümrük Dairesi’ni ziyaret etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Bağımsızlık Yolu

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri, Lefkoşa Gümrük Dairesi’ni ziyaret etti.

Ara seçimlere, “Umut emekçilerde! Çözüm sınıf mücadelesinde!” sloganı ile katılan Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, amaçlarının emekten ve emekçiden yana taleplerini meclise taşımak olduğunu vurguladı.


 

Gümrük çalışanlarının sorunlarını dinleyen ve sohbet etme fırsatı bulan Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Ersoy, yoğun ilgi ile karşılandı.

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Tags:bağımsızlık yoluUmut Ersoy
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