Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, Gümrük Dairesi’ni ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri, Lefkoşa Gümrük Dairesi’ni ziyaret etti.

Ara seçimlere, “Umut emekçilerde! Çözüm sınıf mücadelesinde!” sloganı ile katılan Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Umut Ersoy, amaçlarının emekten ve emekçiden yana taleplerini meclise taşımak olduğunu vurguladı.

Gümrük çalışanlarının sorunlarını dinleyen ve sohbet etme fırsatı bulan Bağımsızlık Yolu Milletvekili adayı Ersoy, yoğun ilgi ile karşılandı.