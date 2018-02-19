Bağımsızlık Yolu: Gerilim ve çatışma ortamı kaygı verici

Bağımsızlık Yolu, “7 Ocak erken genel seçimleri ile birlikte giderek tırmanmakta olan gerilim ve çatışma atmosferinin kaygı verici olduğunu” ifade etti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonrasında “Kıbrıslı Türk halkının içine sürüklendiği gerilim ve çatışma atmosferinin faşist hareketin fikir, düşünce, ifade özgürlüğüne yönelik fiziksel şiddet uygulayacak noktaya vardığını göstermekte olduğunu “ ileri sürdü.

Rahvancıoğlu, Afrika gazetesi ile Meclis’te yanşan olaylara dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının kurumları ile abluka altında olduğunu savunarak, bunların yeniden düzenlenmesi için dörtlü koalisyon hükümetine görevler düştüğünü kaydetti.