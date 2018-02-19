Harmancı: Yerel yönetimlerde reform şart

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yeni hükümet, iç siyasi gelişmeler ve belediye çalışmalarını BRT Haber Toplantısı’nda değerlendirdi.

Harmancı, farklı görüşlere sahip 4 partinin bir araya gelerek koalisyon kurmasının ülke siyaseti için olumlu olduğunu belirtti.

Bütçe ve TC ile ekonomik programın şu an için hükümetin önündeki en önemli konular olduğunu belirten Harmancı “ Burada hepimiz bileceğiz ki taleplerimizin tam karşılığı olmayacaktır. Bu koalisyon herkesin makul müştereklerde buluşacağı bir zemin ortamıdır” dedi.

Mehmet Harmancı, TDP icraatçı bakanlık alamadı eleştirilerinin anımsatılması üzerine “ TDP’nin seçim öncesi hangi konularda akılda kalan söylemleri vardı? Çalışma alanının düzenlenmesi, eğitimde deneyimli genel başkan ve genel sekreterin varlığı. TDP bu iki önemli bakanlıkla kendisini çok daha iyi gösterebilir” dedi.

“Yeniden belediye başkanlığına adaymısınız ve “4 parti yerel yönetimlerde işbirliği yapacak mı?” sorusuna karşılık da Harmancı şöyle konuştu:

“ Bazı öngörüşmeler ve yoklamaların yapıldığı benim de kulağıma geliyor. Ama bu resmi düzeyde hiç bir toplantı olmadı. Bu sadece Lefkoşa için değil farklı belediyelerde de işbirliğinin geliştirilmesine bağlı bir süreç. Bu bir an önce masaya gelmedi. Çünkü sürüncemede kalan her süreç potansiyel adayların da ortaya çıkmasının önüne geçiyor. İşbirliği olasılığı vardır. Koalisyon ortamının yaratığı olumlu hava buraya yansır mı düşüncesi herkeste var. Bunu göreceğiz. İşbirliği olursa, umarım ülke adına doğru bir noktada olur. Doğru birliktelikler, doğru sonuçlar doğurabilir.”

Adaylık konusunda ise Harmancı şunları söyledi:

“ Belediye 4 yılda önemli bir aşamaya geldi. Eğer yeni hükümet yerel yönetimler refromu konusunda bize yol haritası çizemezse ve reform paketi ile ilgili olumlu sinyal alamazsak, mevcut durum içinde devam etmeyi düşünmüyorum. Eğer yerel yönetimler reformu için ciddi sinyal alırsak adaylık için, bir noktaya getirdiğimiz LTB için 2’nci adımı atmak için zemin yaratacaktır”

Belediyeler için yerel yönetimler reformunun önemine vurgu yapan Harmancı, belediyelerin halka daha iyi hizmet vermesi için reformun mutlaka hayata geçmesi gerektiğini söyledi.

Harmancı, Yerel Yönetimler Reformu ile bazı harçların düzenlenip denetleneceğini, şehir aidatlarının gündeme geleceğini, emlak vergilerinin güncelleneceğini, personel vergilerinin düzenleneceğini, böylelikle belediyelere maddi girdinin artacağını ve halkın daha iyi hizmet alabileceğini söyledi.

Harmancı, “İyi niyetle 4 yıldır bir süreç götürdük. Lefkoşa için önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdik. Mucize ile eşdeğer çalışmalar yaptık. Bu olumlu tablonun artarak devam etmesi için hükümetin önümüze koyacağı tablonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hükümetin atacağı adımlar bizleri adaylık konusunda yeniden motive edecektir” diye konuştu…