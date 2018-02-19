Çeler, 4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılacak

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Zeki Çeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Zeki Çeler,  KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından, 21-22 Şubat 2018 tarihleri arasında,   Suudi Arabistan’ın  Cidde  şehrinde gerçekleştirilecek olan  “4. İslam Çalışma  Bakanları Toplantısı”na katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin çalışma bakanlarının yer alacağı toplantıda,  ” İİT Üye Ülkelerinde  Emek Piyasası Stratejisi ” başta olmak üzere,  üye ülkelerdeki  çalışma hayatı ve  emek piyasasına ilişkin konular  ele alınacak.

Bakan Çeler, bugün adadan ayrıldı.