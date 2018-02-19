Çeler, 4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı’na katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, KKTC’nin gözlemci üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından, 21-22 Şubat 2018 tarihleri arasında, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde gerçekleştirilecek olan “4. İslam Çalışma Bakanları Toplantısı”na katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin çalışma bakanlarının yer alacağı toplantıda, ” İİT Üye Ülkelerinde Emek Piyasası Stratejisi ” başta olmak üzere, üye ülkelerdeki çalışma hayatı ve emek piyasasına ilişkin konular ele alınacak.

Bakan Çeler, bugün adadan ayrıldı.