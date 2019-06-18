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Baf’ta köpek barınağı ateşe verildi

18 Haziran 2019

Kıbrıs’ın güneyinde, Baf’ta bulunan köpek barınağının henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından dün ateşe verildiği belirtildi.

Kıbrıs’ın güneyindeki Hayvanları Koruma Derneği söz konusu olay sonrası açıklamalarda bulundu. Dernek yetkilileri, barınakta birçok sahipsiz köpeğin bulunduğunu ve bunu yapan kişilerin bulunması için polise başvurduklarını söyledi.

Halka çağrıda bulunuldu

Üzücü olayın ardından Hayvanları Koruma Derneği yetkilileri halka çağrıda bulundu ve barınağın eski haline dönmesi için yapılacak çalışmalar süresince arzu eden kişilerin köpekleri evlerinde misafir edebileceği söylendi.

Can kaybı olmadı

Edinilen bilgilere göre olaya zamanında müdahale edilmesinden dolayı herhangi bir canlıya bir şey olmadı. Üzücü olayın ardından hiçbir köpeğin hayatını kaybetmemesi az da olsa yüzleri güldürdü.

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