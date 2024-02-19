2024 Bafta Ödülleri’nin kazananları şöyle:

  • Film: Oppenheimer
  • Britanya Yapımı Film: The Zone Of Interest
  • Yabancı Film: The Zone Of Interest
  • Yönetmen: Christopher Nolan, Oppenheimer
  • Kadın Oyuncu: Emma Stone, Poor Things
  • Erkek Oyuncu: Cillian Murphy, Oppenheimer
  • Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’vine Joy Randolph, The Holdovers
  • Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr., Oppenheimer
  • İlk Film (Britanyalı Yazar, Yönetmen Ya Da Yapımcı): Earth Mama
  • Belgesel: 20 Days In Mariupol
  • Animasyon Film: The Boy And The Heron
  • Özgün Senaryo: Anatomy Of A Fall
  • Uyarlama Senaryo: Cord Jefferson, American Fiction
  • Casting: The Holdovers
  • Sinematografi: Oppenheimer
  • Kostüm Tasarımı: Poor Things
  • Kurgu: Oppenheimer
  • Saç Ve Makyaj: Poor Things
  • Orijinal Müzik: Oppenheimer
  • Prodüksiyon Tasarımı: Poor Things
  • Görsel Efekt: Poor Things
  • Ses: The Zone Of Interest
  • Kısa Animasyon: Crab Day
  • Kısa Film: Jellyfish And Lobster
  • Yükselen Yıldız: Mia Mckenna-Bruce