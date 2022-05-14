Baf Ülkü Yurdu Süper Lig’e veda etti

Süper Lig Play out Grubu’nda Türk Ocağı karşısında 3-1’lik yenilgi alan Baf Ülkü Yurdu, Süper Lig’e veda eden son takım oldu. Girne Halk Evi ve Binatlı’dan sonra Süper Lig’e veda edecek 3. Takımı belirleyecek olan play-out ilk maçları oynandı ve bu maçlar sonunda Baf Ülkü Yurdu’nun küme düşmesi kesinleşti. Diğer maçların oynanmasına gerek kalmadı.

FUTBOLDA GÜNÜN SONUÇLARI

Süper Lig Play out

Türk Ocağı-Baf Ü. Yurdu: 3-1

Göçmenköy-Hamitköy: 5-5