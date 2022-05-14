Birinci Lig play-off maçları devam edecek

M. Değirmenlik avantajlı

Futbol 1.Lig Play-Off maçlarına lider başlayan M.Değirmenlik ilk maçta Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek avantajı sürdürdü. Esentepe’ye mağlup olan Gençler Birliği de 3 puan geriye düştü.

1.Lig Play off sonuçlar

Gençler Birliği-Esentepe: 2-3

M.Değirmenlik-Karşıyaka: 1-0

AKSA 1.Lig Play-Off 2.maçlarının oynanacağı statlar

Miracle Değirmenlik-Esentepe (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)

Gençler Birliği – Karşıyaka (Lefkoşa Atatürk Stadı)

Not: Maçlar 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 17.00’de başlayacak.

Birinci Lig Play-Off Puan Durumu

1.M.Değirmenlik32 Puan

2.Gençler Birliği 29 Puan

3.Karşıyaka 27 Puan

4.Esentepe 27 Puan