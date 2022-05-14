Spor
Birinci Lig play-off maçları devam edecek
Birinci Lig play-off maçları devam edecek
M. Değirmenlik avantajlı
Futbol 1.Lig Play-Off maçlarına lider başlayan M.Değirmenlik ilk maçta Karşıyaka’yı 1-0 mağlup ederek avantajı sürdürdü. Esentepe’ye mağlup olan Gençler Birliği de 3 puan geriye düştü.
1.Lig Play off sonuçlar
Gençler Birliği-Esentepe: 2-3
M.Değirmenlik-Karşıyaka: 1-0
AKSA 1.Lig Play-Off 2.maçlarının oynanacağı statlar
Miracle Değirmenlik-Esentepe (Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı)
- Gençler Birliği – Karşıyaka (Lefkoşa Atatürk Stadı)
Not: Maçlar 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 17.00’de başlayacak.
Birinci Lig Play-Off Puan Durumu
1.M.Değirmenlik32 Puan
2.Gençler Birliği 29 Puan
3.Karşıyaka 27 Puan
4.Esentepe 27 Puan