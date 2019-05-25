FutbolSpor

Aziz Behich Başakşehir’de

25 Mayıs 2019

KİME NİYET KİME KISMET:

Avustralya vatandaşı Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç hafta içi Beşiktaş’la prensipte anlaşmaya varmasına rağmen dün Başakşehir’e imza attı

 

Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV’de forma giyen Aziz Behich’i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüp; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı’nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir’in, Türkiye’de daha önce Bursaspor’da oynayan Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behich, önceki gün Beşiktaş’la prensipte anlaşmaya varmasına rağmen dün Başakşehir’le 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

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