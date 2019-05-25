Aziz Behich Başakşehir’de

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Avustralya vatandaşı Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç hafta içi Beşiktaş’la prensipte anlaşmaya varmasına rağmen dün Başakşehir’e imza attı
Medipol Başakşehir, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV’de forma giyen Aziz Behich’i transfer etti.
Turuncu-lacivertli kulüp; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Milli Takımı’nda da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Medipol Başakşehir’in, Türkiye’de daha önce Bursaspor’da oynayan Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behich, önceki gün Beşiktaş’la prensipte anlaşmaya varmasına rağmen dün Başakşehir’le 3 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.