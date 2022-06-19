Aytotoro aşka geldi

YENİBOĞAZİ’NDE BAHA COŞKUSU:

Adı aşk şarkılarıyla özdeşleşen Türk müziğinin sevilen isimlerinden Baha geçtiğimiz hafta sonu Aytotoro Meze Evi’nde sahne aldı. Dillere pelesenk olan şarkılarıyla geçmişten bugüne müzik ziyafeti sundu

Haber: Hakan Topaloğlu

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Baha geçtiğimiz Cuma akşamı Yeniboğaziçi’nde hizmet veren Aytotoro Meze Evi’nde muhteşem bir konserle hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Seslendirdiği aşk şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşatan Baha’ya ilgi yoğundu.

Düzenlenen programda ilk olarak Emrah Daban sahne aldı. Daha sonra sahneye çıkan şarkıcı Baha, söylediği şarkılarla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Baha: Kendi evime gelmiş gibi hissediyorum

Alkışlar arasında sahneye çıkan ünlü sanatçı öncelikle orada bulunmasına olanak sağlayan mekan işletmecisine teşekkürlerini sundu. Baha, “Kendi evime gelmiş gibi hissediyorum. Çok iyi ağırlandım. Güleryünüz, sevginiz bana evimi aratmadı” dedi.

“Köprüden geçemedim”

Ünlü sanatçı Gazi Üniversitesi’nde okuduğu yıllarda Kıbrıslı arkadaşlarından duyduğu bir türküyü seslendirmek istediğini dile getirdi. “Bu ülkenin şivesi, insanları bir başka diyen ünlü sanatçı Kıbrıs Türkülerinden “Köprüden geçemedim”le konuklara duygusal anlar yaşattı. Ardından “Kutupta yaz gibi”, “Aşk acısı”, “Aşkımız sonsuz olsun”, “Duydum ki unutmuşsun” ve “Aşk Kitabı” gibi şarkıları kendisini izlemeye gelen konuklar için seslendirdi.

Duygulandırdığı gibi oynatmayı da bildi

Baha aşk şarkılarının yanı sıra seslendirdiği oyun havalarıyla coştu, coşturdu. Kadın konukların yoğunlukta olduğu pist dolup taştı. Gitar resitali ile konukları mest eden sanatçı hayranlarından tam not aldı.