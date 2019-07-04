Ayrenk cezaevinde, Yıldırım teminatla serbest

Lefkoşa’da meydana gelen silahlı kavga zanlıları Beyazıt Ayrenk ve Mahsum Yıldırım dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta meydana gelen silahlı kavga yer alan zanlı Beyazıt Ayrenk ve Mahsum Yıldırım aleyhindeki polis soruşturması tamamlandı, zanlılar Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Ahmet Kavan, 24 Haziran’da, saat 20.00’de meydana gelen kavgada zanlı Beyazıt Ayrenk’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 çapındaki silah ile bir el ateş ederek, Barışcan Deliceırmak’ı sağ üst bacak kısmından vurup, öldürmeye teşebbüs edip, ağır şekilde yaraladığını belirtti.

Kavan, zanlının kavgaya zanlı Mahsum Yıldırım’ın arabasıyla ve birlikte gittiğini söyledi.

Kavan, arabanın içinden tabancayı karşı tarafa gösteren Yıldırım’ın aleyhine kanunsuz ateşli silah taşıma suçundan dava getirileceğini kaydetti.

Polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlıların olaydan iki gün sonra Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduklarını ancak suçlamaları kabul etmediklerini sadece kavga ettiklerini kabul ettiklerini mahkemeye aktardı.

Zanlı Beyazıt Ayrenk’in gönüllü ifade verdiğini belirten Kavan, olayda kullanılan ateşli silahın henüz bulunamadığını kaydetti.

Kavan, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlı Ayrenk’in tutuklu, Yıldırım’ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, Zanlı Beyazıt Ayrenk’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine, zanlı Mahsum Yıldırım’ın ise, yargılanıncaya haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yakalanması ve 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.