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Aydınköy Camii kaderine tek edildi

23 Şubat 2019
aydınköy cami

Gürsel KARAGÖZLÜ

Mimarisi bakımdan 1974 yılına kadar adanın en görkemli kiliselerinden biri olan ve 1974 sonrası camiye dönüştürülen yapı S.O.S veriyor.

74’ten sonra Aydınköy Camisi adı verilen yapı tehlike saçıyor. İç ve dış cephesi oldukça yıpranmış olan tarihi yapı, çökme riski ile karşı karşıya. Dış cephesindeki kısmen sıvası dökülmüş duvarlar, damı saran otlar ve yosunlar da oldukça çirkin bir görüntü oluşturuyor.

 

Köylüler rahatsız

Aydınköy’de vatandaşlar, cami duvarların çökme tehlikesi olduğundan ibadetlerini ya evlerinde ya da yakın köylerdeki camilerde yaptıklarını söyleyerek bu durumdan ciddi rahatsızlık duyduklarını kaydetti.

Köylüler, 1974 öncesinde köyde yaşayan Rumların zaman zaman burayı ziyaret ettiğini de belirterek, tarihi binanın mevcut durumunun ülkenin imajını sarstığını dile getirdi.

Aydınköy’de Havadis’e konuşan vatandaşlar, caminin bir an önce tadil edilmesini istedi.

Özhuy: 20 yıldır el değmedi

Aydınköy azası Süleyman Özhuy, Aydınköy Camisi’nin 1974 yılına kadar kilise olarak kullanıldığını, 1974 den sonra camiye çevrildiğini söyledi.

Aydınköy Camisi’ne tamirat ve bakım çalışmaları anlamında 20 yıldır el değmediğini söyleyen Özhuy, caminin hem dış cephesinin hem de içinin elden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Köylülerin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda ibadetlerini yapmaları için caminin bir an önce tadil edilmesi gerektiğini ifade eden Özhuy, yetkililerin halkın bu talebini değerlendirerek gerekeni yapmasını istedi.

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