Aydın: Buhar Santrali’nde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza var - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Aydın: Buhar Santrali’nde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza var

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 60 Megawatt’lık Buhar Santrali devre dışı kaldı.

Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 60 Megawatt’lık Buhar Santrali devre dışı kaldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın arızayla ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, buhar santralinde henüz nedeni tespit edilmeyen bir arıza yaşandığını belirtti.

Şu an için bir üretim eksiği olmadığını belirten Aydın, “Bir üretim eksikliği yoktur ancak buhar santralinde bir arıza olduğu bilgisi geldi. Devreye alınmaması halinde üretim eksikliği yaşayabiliriz” dedi.


Kıb-Tek Müdürü Aydın, arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin müdahale etmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ise, eylem çerçevesinde saat 12.00 itibarıyla oluşacak arızalara bakmayacağını açıklamıştı.

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Tags:arızabuhar santraliKıb-Tekteknecik
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