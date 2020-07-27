Dünyayı etkisi altına alan koronavirüste Avusturalya ikinci dalgayla karşı karşıya kaldı. Yeni vakalar üzerinde araştırma yapan yetkililer, bazı hastaların lüks bir otelle bağlantılı olduğunu buldu. Olayın arkasında cinsel ilişki skandalı patlak verince bütün ülkenin gündemi değişti.

Avusturalya, başarılı koronavirüs politikasıyla nisan ayı sonunda koronavirüsü vakalarını azaltmıştı. Ancak son dönemde yaşanan ilginç bir olay ülke gündemini koronavirüse çevirdi. Bir otelde karantina altına alınan yolcuların, güvenlik görevlileriyle cinsel ilişkiye girmesi vaka sayılarını artırdı.

SKANDAL ÜLKE GÜNDEMİNİ SARSTI

Vakalar üzerinde araştırma yapan yetkililer, yeni koronavirüs hastalarının 31’inin lüks bir otelle bağlantılı olduğunu keşfetti. Daha detaylı bir incelemenin ardından, Avustralya’yı adım adım etkisi altına alan ikinci koronavirüs dalgasının ardından bir cinsel ilişki skandalı çıktı.

Tutuldukları otelde karantinaya alınan yolcularla, güvenlik görevlilerinin cinsel ilişkiye girdikleri ve virüsün bu sebeple birdenbire hızla yayılmaya başladığı ortaya çıktı. Melbourne’daki beş yıldızlı Stamford Plaza’da kalan şüpheli Covid-19 hastalarına, corona virüs pandemisinin zirvesinde Avustralya’ya geldikten sonra 14 gün boyunca odalarında tecrit etmeleri söylendi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAYI ANLATTI

Melbourne’deki lüks karantina otelinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve adının yalnızca “Sam” olarak açıklandığı adam, otelde yaşananları anlattı. 9News’a açıklamalar yapan Sam, meslektaşlarının karantina altıntaki yolcularla aynı asansöre bindiklerini, onlara spor salonuna giderken eşlik ettiklerini ve ardından toplum arasına karıştıklarını anlattı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN İTİRAF GELDİ

Sam’in bomba etkisi yapan açıklaması ise yolcularla bazı güvenlik görevlilerin ilişkiye girdikleri itirafı oldu. Sam, ara veren güvenlik görevlilerinin, karantinadaki yolcularla temas ettikten sonra fast food zincirlerine, marketlere, restoranlara gittiklerini ve virüsü yaydıklarını itiraf etti. Tam adı açıklanmayan adam, “Virüsü kontrol altına almaya çalışıyorduk, ama yaptığımız aslında virüsü yaymaktan başka bir şey değildi.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisi ayrıca, KOVID-19 testi yapmaması söylendiğini çünkü testin pozitif çıkması halinde çalışamayacağını söylediklerini iddia ediyor.

PARA CEZASI UYGULANIYOR

Şimdi Melbourne kenti ikinci bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor ve kent sakinleri evde kalmak veya bin 625 dolar para cezası ödemek zorunda. Melbourne’da, geçerli nedenler olarak belirlenen “Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak” haricinde sokağa çıkan şahıslara kişi başına 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takmayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

2 RESTORANLA BAĞLANTISI OLANLARA DA ÇAĞRI YAPILDI

Son 24 saatte 22 bin kişiye uygulanan testlerde 17 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyuran NSW Sağlık Bakanlığından, yeni vakaların kaynağını oluşturan Tayland yemekleri satan 2 restoranla bağlantısı olanlar ile cenaze törenine katılan veya katılanlarla temasta bulunan vatandaşlara “dikkatli olun” çağrısı yapıldı.

Yeni kaydedilen 17 vakadan 8’inin yurt dışından döndüğü, 5’inin Tayland lokantasında, 2’sinin cenaze töreninde virüse yakalandığı belirtilen açıklamada, diğer iki kişinin virüse nerede yakalandığının araştırıldığı kaydedildi. Öte yandan Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, yeni vakalardaki artışın sürmesi halinde, NSW ile olan “eyalet sınırlarını kapamakta tereddüt etmeyeceğini” bildirdi. Queensland, can kaybı ve yeni vaka sayılarında görülen artış üzerine Victoria eyaleti ile olan sınırlarını kapatmıştı.

VAKALAR HIZLA ARTIYOR

Avustralya’da son 24 saatte 549 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması, salgının başladığı tarihten bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısını ortaya çıkartırken, Melbourne kentinde virüse yakalanan 6 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayılarının hızla arttığı Victoria eyaletinde 532, Yeni Güney Galler‘de 17 kişinin virüse yakalanmasıyla ulaşılan 549 yeni vaka sayısının, virüsün başladığından itibaren Avustralya’da 24 saatte kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi. Avustralya’da bir günde kaydedilen en yüksek rakam, geçtiğimiz hafta 502 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla ortaya çıkmıştı.

CAN KAYBI 161

Ülke genelinde gerçekleşen yaklaşık 3 milyon 935 testte, Kovid-19’a yakalan 14 bin 935 kişiden, 9 bin 170 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, Melbourne’da 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 161’e çıktı. Toplam 5 bin 107 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 46’sı yoğun bakımda olmak üzere 241 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz’a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluğu uygulanan eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19’a yakalananların evde kalmaması halinde can kaybının yükseleceğini söyledi.

“EVDE KALIN”

Başbakan Andrews, eyalette hızla artan yeni vakaların rekor sayılara ulaştığının altını çizdi ve vatandaşlara virüsün yayılmaması için yaptığı “evde kalın” çağrısını tekrarladı. Başbakan Andrews, “Aksi takdirde, bu kısıtlamalar olması gerekenden daha uzun süre geçerli olacak ve üzülerek söylüyorum, daha fazla insanın hayatını kaybettiğini göreceğiz, özellikle de yaşlı bakımı evlerinde.” ifadelerini kullandı.