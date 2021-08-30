Avustralya’daki araştırmaya göre dişi ahtapotlar tacizci erkeklere ellerine geleni fırlatıyor

Erkeği doğrudan isabet hattına aldı





Örneğin Aralık 2016’daki bir vakada bir dişi ahtapotun 10 kez çeşitli cisimler fırlattığı, bunlardan 5’inin yakındaki mağarada birçok kez çiftleşme girişiminde bulunan bir erkeğe isabet ettiği aktarılarak şöyle denildi:

“Dişinin 10 atışı tamamen veya kısmen kum tabakası atışıydı. Birinde dişinin atışa hazırlık hareketleri sırasında erkeğe dönüşün de yer almasıyla erkek doğrudan isabet hattına girdi. Ancak bu hareket dizisi, isabetlerin görünen hedefi olan erkeğin davranışları açısından da dikkate değerdi.”

Erkekten savuşturma manevraları

‘Ateş Hattında: Yaban Ahtapotlarının Çer Çöp Atması’ başlıklı araştırmaya göre atışlar sırasında erkek 4 kez eğilip dalışa geçti, dişinin hareket dizisi devam ederken, erkeğin eğilip dalması atıştan evvel gerçekleşti. İlk ikisinde atışın ardından eğilen erkek, son ikisinde dişi hareketine hazırlanırken atıştan evvel dalışa geçti.”