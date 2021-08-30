Brezilya’da banka soyguncuları, rehineleri araçlarına bağlayarak canlı kalkan yaptı

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinin kuzeybatısındaki Araçatuba kentinde dev bir soyguna imza atan çete üyeleri, rehineleri kaçtıkları araçlara bağlayarak canlı kalkan yaptı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, hırsızların kaçtıkları otomobillerin kaporta ve tavanlarında, elleri ve ayakları bağlı insanlar olduğu görülüyor.





Bir başka görüntüde ise bazı rehinelerin silah zoruyla yürütüldüğü dikkat çekiyor.

Brezilya’da son yıllarda insanların rehin alındığı ve canlı kalkan olarak kullanıldığı banka soygunları yaygınlaştı.