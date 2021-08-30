Milyonlarca kullanıcı tehdit altında! Vishing saldırısı nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren Pishing (oltalama) saldırıları, milyonlarca kullanıcının banka hesabını tehdit ediyor. Güvenlik analistleri Vishing (sesli oltalama) adı verilen yeni bir saldırı türü keşfetti.

Keşfedilen yeni yöntem ile kötü niyetli kişiler, kurbanların kişisel bilgilerini elde etmek için bilgisayarlarına zararlı yazılım yüklemeye ikna ediyor.

Vishing saldırıları milyonlarca kullanıcıyı tehdit ediyor

Kullanıcıların hassas bilgilerini çalmaya yönelik saldırı türlerine bir yenisi daha eklendi. Güvenlik araştırmacıları saldırıların henüz hangi grup tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemediğini açıkladı.

Apple, Samsung ve Xiaomi gibi firmaları taklit eden bilgisayar korsanları, kullanıcıların hesap bilgilerini elde etmek için farklı yöntemler geliştirdi.

İlk olarak e-posta ile kullanıcılarla iletişim kuran hackerlar, kurbanların sesli görüşmeyle kişisel bilgilerini elde etmeye çalışıyor.

Konu hakkında açıklama yapan güvenlik araştırmacıları, “Bu özel spam e-posta türü hiçbir bağlantı içermiyor. Gönderilen e-postalarda kurbanın siparişi değiştirmek veya iptal etmek için sesli iletişim kurmasını sağlayacak telefon numarası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik araştırmacıları, dolandırıcıların müşteri hizmetleri personeli gibi davrandığını ve birçok kullanıcının bu yöntem ile dolandırıldığını belirtiyor.