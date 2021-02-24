Avustralya’da, ormanda bulunan koyundan 35 kilo yün çıktı

Lancefield bölgesindeki bir hayvan bakım çiftliğine alınan koyunun, kulağında daha önce bir künyesinin bulunduğu belirtildi.

Çiftlik yetkilisi Kyle Behrend, “Baarack” adı verilen koyunun yününün 35,4 kilogram ağırlığa ulaştığını söyledi.

Behrend, koyunun getirildiğinde zayıf olduğunu şimdi ise diğer koyunlarla birlikte bakım yapılmak üzere çiftlikteki yerini aldığını söyledi.

Koyun Baarack’ın kırkıldıktan sonraki hali de fotoğraflandı.