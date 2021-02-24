Apple, geçtiğimiz 6 senede yaklaşık 100 şirketi bünyesine kattı

Cook, Apple’ın yıllık hissedarlar toplantısında şirketin mali yapısına dair bilgiler paylaştı.

Son 6 senede, ortalama her 3-4 haftada bir şirketin satın alındığını belirten Apple CEO’su, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu ifade etti.

BBC’deki habere göre, Apple’ın son 10 yıldaki en büyük satın alması ise 3 milyar dolar ile kulaklık üreticisi Beats Electronics ile gerçekleşti.

Apple’ın marka değeri ne kadar?

Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021” araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edilmişti. Geçen yıl 140,5 milyar dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan Apple, COVID-19 salgının damgasını vurduğu süreçte marka değerini yüzde 87 artırmayı başarmıştı.

Apple ayrıca başta ABD olmak üzere birçok ülkede “tekelleşme” eleştirilerine de maruz kalıyor. Şirket yetkilileri, geçen yıl Google, Amazon ve Facebook yetkilileri ile beraber ABD Senatosu’nda ifade vermek zorunda kalmıştı.