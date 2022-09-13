Avustralya polisi, ülkenin güneybatısındaki Perth yakınlarında yaşayan bir kişinin, evcil hayvanı olarak beslediği kangurusu tarafından öldürüldüğünü açıkladı.





Pazartesi günü Redmond’daki evinde akrabası tarafından bulunan 77 yaşındaki adam ağır yaralı haldeydi.

Acil yardım ekipleri eve ulaştığında kanguru müdahale edilmesini engelleyince polis hayvanı öldürmek zorunda kaldı. Adam da olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis açıklamasında adamın o sabah kanguru tarafından saldırıya uğradığını düşündükleri ifade edildi.

Avustralya’da yaklaşık 50 milyon kanguru yaşıyor. Ağırlığı 90 kg ve uzunluğu 2 metreyi bulabilen bu hayvanların nadiren saldırgan oldukları biliniyor.

Bu olay 1936’dan bu yana rastlanan ilk ölümcül kanguru saldırısı oldu.

Kanguru davranışı uzmanı Graeme Coulson, Avustralya televizyonu ABC’ye yaptığı açıklamada, bu hayvanların keskin dişleri, pençeleri ve güçlü bacaklarıyla aslında “pek çok silahının” bulunduğunu söyledi.

Coulson, endişelendiklerinde ya da stres yaşadıklarında kanguruların tehlikeli olabildiğini belirtti.

İki ayak üstünde duran kanguruların, kendileri gibi olan insanları tehlike olarak algılayabileceğini ekledi. Özellikle erkek kangurular birbirlerini tehdit etmek istediklerinde, iki ayak üzerinde dik bir şekilde duruyor.

Temmuz ayında Queensland’de yürüyüş yapan 67 yaşındaki bir kadın, kanguru tarafından saldırıya uğramıştı. Bacağı kırılan kadının her yerinde kesikler oluşmuştu.