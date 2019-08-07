Avukatın gözü önünde mahkuma gardiyan tokadı

Ercan Havaalanı’ndaki işkence ve kötü muamele görüntülerinin basına yansımasının üzerinden çok uzun bir zaman geçmedi. Kamuoyunun vicdanını yaralayan ve bariz bir şekilde insan hakkı ihlali içeren fiilin ardından bugün yine cezaevinde benzer bir olay yaşandı. Müvekkili ile görüşme yapmak amacıyla Merkezi Cezaevinde bulunan meslektaşımız avukatın gözü önünde, hükümsüz tutuklu olan şahsa, Sermen Vudalı isimli gardiyan tokat attı. Bu olay cezaevininde avukat görüşme odalarının önünde kameraların kayıt ettiği bir yerde gerçekleşti. Bir avukatın önünde ve kameraların kayıt ettiği bir yerde bunlar oluyorsa, kapalı kapılar ardında neler yaşandığını tahmin etmek zor değildir. Meslektaşımız olayın ardından konuya ilişkin ifade vermek için polis merkezine gitti. Yasalarımıza göre, bu gibi bir suçun işlenmesi halinde müştekinin şikayetçi olması gerekmemektedir. Suçun işlendiğine ilişkin alınan bir ihbar veya tanık olan herhangi bir kişinin vereceği ifade, meselenin soruşturulması için yeterlidir. Bu noktada Merkezi Cezaevi’nde yaşanan bu keyfi uygulama, darp, işkence ve kötü muameleye ilişkin Polis teşkilatını göreve çağırıp, soruşturmanın en erken zamanda yürütülmesini talep ediyoruz. Bu tip eylemlerin cezalandırılmaması, meşrulaştırılmasına neden olmaktadır. Bu mesele ile ilgili en kısa zamanda sorumlular hakkında yürütülmesi gereken cezai ve idari işlemlerin yapılması için gereken takibin tarafımızca da yürütüleceğini vurgularız.

7.8.2019

Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı.