Avrupa’nın en güçlü 28 insanı: 2020’de politikayı kim şekillendirecek?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve aşırı sağcı İtalyan politikacı Matteo Salvini, Avrupa’nın en güçlüleri listesinde bir araya geldi.

Belçika merkezli politik gündem gazetesi Politico, 2020’de Avrupa’yı şekillendirecek, ‘sarsacak’ ve ‘karıştıracak’, “Avrupa’nın en güçlü 28 kişisi” klasmanını yayımladı. Listenin başını şu sıralar gündemini ülkesindeki genel grevin oluşturduğu Macron çekti.

Macron genel listede Avrupa’nın en güçlü ismi olarak 1. sırada yer aldı. Ona ek olarak listede, her biri farklı güç türünü temsil eden üç kategori belirlendi: “Yapanlar, rahatsızlık verenler ve hayalciler”

Politico, Avrupa politikasını şekillendiren en güçlü ismin kim olduğu sorusunu yanıtlamanın, Avrupa Birliğinin stratejik rakiplerine göre çok daha karmaşık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebinin ise Avrupa Birliği kurumları ve liderlerinin, gücünü farklı alanlarda ve farklı şekillerde göstermesi olduğu belirtiliyor.

Avrupa’nın en güçlü ‘yapıcısı’ Margrethe Vestager

Politika Avrupa’nın güç dengesini anlatmak için “Avrupa’yı aramak istiyorsan kimi ararsın? Ne soracağına göre değişir” ifadesini kullanıyor.

“Yapanlar” kategorisinde listenin başında yer alan isim Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Danimarkalı politikacı Margrethe Vestager. Politico, kadın siyasetçiyi tanımlamak için “uygulayıcı” (the enforcer) sıfatını kullanıyor.

Aynı listenin ikinci sırasında Fransız politikacı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde bulunuyor. Lagarde “reformcu” olarak tanımlanıyor.

‘Yapanlar’ listesinde kim hangi sırada?

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vetager – “Uygulayıcı” Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde -“Reformcu” İngiltere Başbakanı Boris Johnson -“Bahisçi” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin -“Mücadeleci” Almanya Şansölyesi Angela Merkel -“Koltuk ısıtıcı” Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen -“Müzakereci” İrlanda Başbakanı Leo Varadkar -“Kükreyen fare” Avusturya Şansölyesi Sebastian Kurz -“Şekil değiştirici” İrlandalı politikacı Phil Hogan -“Boksör”

Avrupa’yı 2020’den “en rahatsız edecekler”

Boris Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings -“Bolşevik” Alman Yeşiller Lideri Robert Habeck -“İddialı” Facebook Messaging Products’ın Başkan Yardımcısı ABD’li David Marcus -“Kripto madenci” Eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi -“Zaman ayarlı bomba” Aşırı sağcı İtalyan politikacı Matteo Salvini -“Partizan” İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon -“Ayırıcı” Hamburg Veri Koruma Ajansı Başkanı Johannes Caspar -“Araştırmacı” Fransız muhalif milletvekili François Ruffin -“Sarı Ceket” Slovakya cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová -“Rol model”

Avrupa’nın en güçlü “hayalcileri”