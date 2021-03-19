Avrupa’da covid-19 vakaları artıyor

Her ne kadar hala ikinci dalganın zirve yaptığı Kasım 2020 rakamlarından uzak olsa da son dönemde yeniden yükselmeye başlayan günlük yeni vaka sayıları, üçüncü dalganın habercisi olarak yorumlandı.

COVID-19 virüsünün daha hızlı yayılan farklı varyantlarının yanı sıra yavaş ilerleyen aşılama çalışmalarının da bu artışta önemli etkenler arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

“Worldometers” internet sitesinden derlenenbilgilere göre, Avrupa’da günlük vaka sayılarının en fazla arttığı ülkeler arasında Fransa, Polonya, İtalya, Çekya ve Almanya bulunuyor.

Fransa tedbirleri sıkılaştırdı: 16 bölge kapanmaya gidiyor

Fransa’da, İngiltere kaynaklı varyanta bağlı vakaların tespit edilmesinin ardından salgının durumu giderek kötüleşti. Şubat ayı ortasında günde ortalama 18 bine gerileyen yeni vaka sayısı, son bir haftada 26 binin üzerine çıktı.

Fransa’da son 24 saatte 34 bin 998 yeni vaka tespit edildi, 268 kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Jean Castex, yaptığı açıklamalarda, “3’üncü dalganın içinde olduklarını” vurgulayarak, “Bunun sebebi İngiliz varyantıdır. Bu COVID-19 vakalarının 4’te 3’ünü oluşturuyor. Daha hızlı yayılıyor ve potansiyel olarak daha ciddi” dedi.

Fransız hükümeti, artan vaka sayılarına karşı ek tedbirler alırken, başkent Paris’in de içinde bulunduğu 16 bölgede 20 Mart’tan itibaren 4 haftalığına gün boyu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırıldı.

Ülkede sadece temel ihtiyaç ürünlerinin satıldığı mağazaların hizmet vereceği, ayrıca bölgeler arası seyahatlerin zorunlu haller dışında yasaklandığı açıklandı.