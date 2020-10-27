Avrupa yeniden salgının merkez üssüne dönüştü

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 43 milyon 730 bini, can kaybı 1 milyon 163 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü, salgının merkezinin Avrupa olduğunu açıkladı.
Virüsle mücadelenin ciddi şekilde hızlandırılması gerektiğini vurguladı.
Fransa
Fransa’da son 24 saatte, 26 bin 771 yeni vaka kaydedildi.
Bilim Kurulu Başkanı Jean Delfraissy, endişe verici bir açıklamada bulundu.
“Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz” dedi.
İspanya
İspanya’da vaka sayısı son 3 günde 52 bin 188 arttı. Ülkede olağanüstü hal uygulaması başladı.
Şimdilik sadece 15 gün süreyle ilan edilen olağanüstü halin, Mayıs ayına kadar uzatılması gündemde.
Belçika
Belçika’da son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500’e yaklaştı.
Toplam vaka sayısı 320 bini geçti.
Yetkililer, salgının bu seyirde ilerlemesi halinde, iki hafta içinde hastanelerdeki
yoğun bakım ünitelerinin dolabileceği uyarısında bulundu.
Rusya
Rusya’da vaka sayısı 1 milyon 530 binden fazla…
Parlamentonun alt kanadı Duma’da 91 milletvekillinin koronavirüse yakalandığı,
milletvekillerinden birinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklandı.
Sri Lanka
7 bin 872 vakanın olduğu Sri Lanka’da parlamentoda görevli bir poliste koronavirüs tespit edildi.
Bunun üzerine parlamentoda çalışmalara ara verildi.