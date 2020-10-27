Ziya Rızkı, 26.ölüm yıldönümünde iki ayrı törenle anıldı

Ziya Rızkı ölümünün 26’ıncı ölüm yıldönümünde, Girne’de 2 ayrı törenle anıldı.

Törenlerde pandemi tedbirleri uygulandı. Anma törenlerine Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri , TDP Genel Başkanı Milletvekili Cemal Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Ndai Güngördü katıldı.

20 Temmuz Stadyumu Kavşağındaki Ziya Rızkı büstü önünde gerçekleştirilen ilk tören, büste çelenklerin konması ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığındaki kabri başında yapılan ikinci törende, Ziya Rızkı’nın yaşamı ve topluma verdiği hizmetlerin anlatıldığı konuşmalar yapıldı..

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Doktor Ceyhun Birinci, hayatını halkına adamış bir lider olan merhum Ziya Rızkı’nın, Kıbrıs Türk toplumuna, serdar, milletvekili, belediye başkanı, spor adamı ve sanatsal yönüyle üstün hizmetlerde bulunduğunu belirtti.

Rızkı’nın, üsler bölgesinde toplanan on binlerce insanı bir arada tutarak, daha sonra Kuzeye geçmesini sağlayarak , iki bölgeliliğin temelini attığını anımsatan Birinci, Rızkı’nın kendi çıkarını değil her zaman toplumun çıkarını düşündüğünü kaydetti.

Vakıf Olarak Rızkı’nın liderliği, topluma hizmetlerinin gelecek nesillere aktaracaklarını belirten Birinci bu amaçla, Rızkı’nın hayatını anlatan 3 ciltlik bir kitabın basıldığını anımsattı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise Kıbrıs Türk toplumunun önemli liderlerinden Ziya Rızkı’yı, anmanın, anısını yaşatmanın, onun ortaya koyduğu ilke ve ideallere sahip çıkmakla mümkün olabileceğine vurguladı.

Özyiğit, Rızkı’nın özlediğinin, Kıbrıs Türk toplumunun, bu adada, kendi kimliği inanç ve değerleriyle, kendi kültürel dokusuyla yaşaması olduğuna aydetti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk Belediyeciliğine büyük hizmetler verdiğini, Belediyeler Birliğinin kurulmasında aktif rol oynadığını hatırlattı.

Güngördü, Rızkı’nın Girne’nin gelişmesi için, demokratik, şeffaf ve katılımcı belediye anlayışıyla , her kesimden insanı kucaklayarak durmadan çalıştığını kaydetti.

ZİYA MEHMET RIZKI KİMDİR?

Ziya Mehmet Rızkı, Limasol’da 25 Aralık 1919’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Limasol’da okuyan Rızkı, liseyi, Limasol Yüksek Ticaret Lisesi’nde 1940’ta tamamladı.

1938’de henüz 19 yaşında iken Limasol Türk Spor Kulübü’nün kurulmasına öncülük etti. İlk iş hayatına İngiliz askeri üslerinde başladı. Polemitya, Limasol, Larnaka ve Lefkoşa’da olmak üzere on yıl çalıştı.

1950’de İş Bulma Dairesi Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1950’de Doğan Türk Birliği’nin kuruluşunda rol oynadı. 1956’da, Baf Çalışma Dairesi Müdürü olarak atandı. 1957’de İngiliz Sömürge idaresi altında ilk defa oluşturulan Kıbrıs Sosyal Sigortalar Kurumu’nun oluşumunda görev aldı.

1958’de kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) ilk yemin yapan kurucuları arasındaydı ve Limasol TMT örgütlenmesinin kurucusu oldu. 1964’den başlayan ve zor yıllar olarak nitelendirilen 60’lı yıllarda sancaktarlık görevini üstlenen Ziya Rızkı, Limasol Sancaktarlığı görevini 1970’e kadar üstün bir başarıyla yürüttü. 1970’te Türk Temsilciler Meclisi seçimlerine aday olup milletvekili olduktan sonra sancaktarlık görevinden ayrıldı.

Ziya Rızkı, 1974 yazında 20 Temmuz 1974 Harekatı sonrasında gelişen halk göçleri nedeniyle Kıbrıslı Türklerin, en büyük göçmen sayısını çekmiş olan Leymosun’da Ağrotur Üssü’ndeki, Happy Valley ve Paramal Göçmen kamplarına sığınan binlerce Kıbrıslı Türk’ün burada huzur, dayanışma ve can güvenlikleri içinde olmalarına katkı yaptı. Kamplarda oluşturduğu ekiplerle, çadır hayatı diye anlatılan o zor koşullarda etkin bir yönetim modeli sergiledi. Rızkı’nın halk üzerinde yaptığı telkinler ve çok yönlü çalışmaları sonucunda, İngiliz Üslerindeki kamplara sığınan ve yaklaşık 6 ay kadar burada kalan Kıbrıslı Türklerin, 12-27 Ocak 1975 tarihleri arasında Türkiye üzerinden Kuzey Kıbrıs’a geçmelerinde etkin rol oynadı.

Ziya Rızkı, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Kurucu Meclisi’nde Limasol vekili (mebusu ) olarak görev yaptı. 1976’da partileşme süreci başladığında Halkçı Parti’ye girdi. 1976’da Girne Belediye Başkanlığı’na halkın büyük desteğiyle seçildikten bir süre sonra Toplumcu Kurtuluş Partisi’ne geçti. İki dönem arka arkaya 9 yıl süreyle Girne Belediye Başkanlığı görevi yaptı.

1981’de yapılan Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı seçimlerine Toplumcu Kurtuluş Partisi’nden (TKP) aday oldu. 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmesinden sonra 1986’da da KKTC’de ilk kez yapılan milletvekilliği seçimlerinde, TKP’den Girne vekili olarak Meclis’e girdi. 1990 seçimlerinde ikinci kez milletvekili seçildi. Ancak parlamento boykotu olayı nedeniyle KKTC Meclisi’ne girmedi.

Ziya Rızkı, 27 Ekim 1994’de yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak tedavi gördüğü Londra’da yaşamını yitirdi.