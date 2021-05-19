Avrupa Uzay Ajansı, Samanyolu Galaksisi’nin hızlandırılmış görüntülerini yayımladı

Fransız Guyanası’nda bulunan Kourou bölgesindeki Guyana Uzay Merkezi’nde, ESA’in Ariane 6 adlı uydu taşıyıcı roketi üzerinde çalışılıyor.

Üsteki roketin ilk parçası çoktan ulaştı bile. Bu parça 5,4 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda, havayı yararak aerodinamik direnci azaltmaya yarayan bir burun konisi.

Öte yandan, 2022 Nisan’da fırlatılması planlanan roketin çoğu parçası Avrupa’da henüz test aşamasında.

ESA ise uzay merkezinden hızlandırılmış bir video yayımlayarak Samanyolu Galaksisi’nin mükemmel görüntülerini paylaştı.

Roketin üretimini gerçekleştiren ArianeGroup, 11 Mayıs’ta roketin üst bölümünün merkezi güç ünitesinin Vernon bölgesindeki fabrikalarında son testlerden başarıyla geçtiğini açıklamıştı.

2019 itibarıyla dünyanın en büyük uçak üreticisi haline gelen, Avrupa merkezli çok uluslu bir havacılık şirketi olan Airbus’la roket ve uçak motoru üreticisi Safran arasındaki bir ortaklıkla kurulan ArianeGroup, roketi iki farklı model şeklinde tasarlayacak.

Hafif olan Ariane 62’de iki adet yardımcı itici bulunuyor ve jeostatik yörüngeye yaklaşık 10 bin kilogramlık yük taşıyabilecek kapasitede.

Ağır olan Ariane 64’teyse 4 adet yardımcı itici yer alıyor ve 11 bin 500 kilogram yük taşıyabiliyor.