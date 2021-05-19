280 milyon yıllık bitki, “yaşayan fosil” çıktı

Bilim insanları, onlarca yıl önce Brezilya’da bulunan ancak yanlış sınıflandırılan 280 milyon yıllık fosilin, sikad (Cycadales) adlı bitki takımının ilk üyelerinden olduğunu ortaya koydu.

Sikadlar, gezegendeki çoğu canlının yaşamını yitirdiği iki felakete de tanık oldu. Bu dayanıklı bitkiler, 252 milyon yıl önceki “tüm kitlesel yok oluşların anası” diye adlandırılan Permiyen-Triyas Yok Oluşu’yla dinozorlar çağına nokta koyan Kretase-Tersiyer Yok Oluşu’nu atlattı.

Araştırmada imzası bulunan Brezilya’daki Taquari Valley Üniversitesi’nden Biyoloji Profesörü Andre Jasper, şöyle konuştu:

Bu bitkiler dünyada gerçekten uzun zamandır var. Bunları Avustralya’da, Asya’da, Afrika’da veya Amerika’da bulabilirsiniz. Her yere yayıldılar.

Çalışmadaki fosil yıllar önce keşfedilse de botanikçiler, yaprak şeklinden dolayı onu Lycopsid adlı başka bir bitki dalının üyesi olarak sınıflandırdı. Söz konusu bölgede çok sayıda Lycopsid olduğu için de fosil pek ilgi çekmedi.

Almanya’daki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Doğa Tarihi Müzesi’nde araştırmacı olan Spiekermann, yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda ve 6,5 santimetre çapında olan odun parçasını incelemesiyle gerçek ortaya çıktı. Araştırmacı şöyle konuştu:

Baktığımda Lycopsidlerden tamamen farklı bir anatomi gördüm. Bugün bir palayla sikad keserseniz, fosilimizde göreceğiniz anatomik modelin aynısını görürsünüz.

Bu yeni tespit edilen bitkiye Iratinia australis adı verildi. “Yaşayan fosil” denen sikadların bugün yaklaşık 350 türü mevcut. Ancak kalıntısı bulunan tür artık yok.

Bununla birlikte Çin’de daha önce, aynı döneme ait sikadların bir parçası olduğu düşünülen fosilleşmiş yapraklar bulunmuştu. Araştırmayı yorumlayan sikad uzmanı Dennis Stevenson şöyle konuştu:

Anatomideki ayrıntılar hayret verici. Bu tür bitkilerden biri Brezilya’da, diğeri Çin’de. bulundu. Bunlar, dünyanın her köşesine ulaşabilmesi için sandığımızdan çok daha eski olmalı.

Araştırma, hakemli bilim dergisi Review of Palaeobotany and Palynology’de yayımlandı.