Avrupa Parlamentosu ısıtma sistemini haftanın 3 günü kapatacak

2 milyon euroluk tasarruf hedefi

Parlamentosu, söz konusu tedbirlerle enerji faturasında yıllık 2 milyon euroluk tasarruf yapmayı planlıyor.

AP’nin ana yerleşkesi Brüksel’de bulunuyor. Tatil dönemleri dışında her ay AP milletvekilleri Genel Kurul oturumları için Fransa’nın Strazburg şehrindeki yerleşkesine gidiyor.

Öte yandan, bazı milletvekilleri Strazburg oturumlarına enerji krizi ve tasarruf için bir süre ara verilmesini istiyor.