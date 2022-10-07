Avrupa’da kahve fiyatları hızla artıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde kahve fiyatlarının son 1 yılda ne kadar yükseldiğine ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, hızla artan fiyatlar nedeniyle Avrupa ülkelerinde kahve neredeyse bir lüks haline geliyor.

AB ülkelerinde bir fincan kahvenin ortalama fiyatı, ağustos ayında bir yıl öncesine kıyasla yüzde 16,9’luk artış kaydetti. Kahvesine süt ve şeker ilave edenlerin bu keyfi ise daha da pahalıya mal oluyor.

Söz konusu dönemde süt fiyatlarının ortalama yüzde 24,3 ve şeker fiyatlarının yüzde 33,4 artması kahveyi daha pahalı hale getirdi.

AB ülkeleri arasında bir fincan kahve fiyatının en fazla arttığı ülke yüzde 43,6 ile Finlandiya oldu. Finlandiya’yı, yüzde 39,9 ile Litvanya, yüzde 36,7 ile İsveç, yüzde 36,4 ile Estonya ve yüzde 34,3 ile Macaristan izledi.

Kahve fiyatları, Hollanda’da yüzde 22,4, Almanya’da 19,4 ve Belçika’da 17,4, Fransa’da 11,2 ve İtalya’da yüzde 6,6 artış gösterdi.