Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası yükselen enflasyonla mücadele etmek için faizlerde agresif bir artışa imza attı.
Banka ana refinansman oranı, marjinal borç verme imkanı ve mevduat faizinde 75’er baz puanlık artış yaptı. Artış kararıyla ana refinansman oranı yüzde 1,25; marjinal borç verme imkanı yüzde 1,50 ve mevduat faizi yüzde 0,75 seviyesine çıktı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.
Bankanın karar metninde faizlerin daha da yükselmesinin beklendiği belirtildi. AMB metinde enflasyonla ilgili olarak “Enflasyon çok yüksek olmaya devam ediyor ve uzun bir dönem için hedefin üzerinde kalmaya devam etmesi büyük olasılık” değerlendirmelerine yer verdi.
AMB’nin açıklamasında, faizlerde enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlayacak seviyelere doğru önden yüklemeli adımlar atıldığı belirtildi.
Banka, önümüzdeki birkaç toplantıda Yönetim Konseyi’nin talebi düşürmek için faizlerin daha da artırılmasını beklediği ifade edildi.
AMB, “Bankaların fonlama şartlarını izlemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
ECB’den açıklama
ECB’den yapılan açıklamada, bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdığı ifade edildi.
Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 1,25’e, mevduat faizinin yüzde 0,75’e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 1,50’ye yükseltildiği kaydedildi.
Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.
ECB’nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkartması dikkati çekti.
Ekonomistlerin bankanın faiz artırımı konusunda beklentileri 50 veya 75 puanlık artış konusunda değişiklik gösterse de para piyasaları çoğunlukla 75 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.
ECB, aldığı yüksek faiz artırımı kararıyla, Avro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 9,1’e yükselen enflasyonun daha da artmasına tepki vermiş olurken, daha fazla faiz artışına da işaret etti.
Bankanın açıklamasında, “Mevcut değerlendirmesine dayanarak, Yönetim Konseyi önümüzdeki birkaç toplantıda talebi azaltmak ve enflasyon beklentilerinde kalıcı bir yukarı yönlü kayma riskine karşı koruma sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı bekliyor.” denildi.
ECB karar metninde, yüksek enerji fiyatlarına vurgu yapılarak, “Fiyat baskıları ekonomi genelinde güçlenmeye ve genişlemeye devam etti ve enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir.” ifadesi kullanıldı.
Yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olan ECB, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 8,1, gelecek yıl yüzde 5,5 ve 2024’te yüzde 2,3 olmasını bekliyor.
ECB’nin büyüme beklentileri ise bu yıl için yüzde 3,1, 2023’te yüzde 0,9 ve 2024’te yüzde 1,9 olarak açıklandı.