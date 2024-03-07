Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu yılın ikinci para politikası toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Banka, artan resesyon endişeleri ve enflasyon baskıları nedeniyla faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde tuttu.

Ana refinansman faiz oranı beklentilere paralel yüzde 4,5’te sabit bırakıldı. Bu seviye 22 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Mevduat faiz oranı da yüzde 4 ile tarihi zirvede bırakıldı.

ECB, enflasyonun birkaç ay önce beklenilenden daha hızlı düştüğünü belirterek faiz indirimlerine yönelik ilk kez küçük bir adım attı.

ECB’den yapılan açıklamada, faiz oranlarının gereken süre boyunca yeterince kısıtlayıcı seviyelerde kalacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ocak ayındaki son yönetim kurulu toplantısında bu yana enflasyon gerilemeye devam etti. Çekirdek enflasyon göstergeleri gerilemeye devam etse de yerel fiyat baskıları ücretlerdeki artışa da bağlı olarak yüksek kaldı” denildi.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Avrupa Merkez Bankası, 2024 enflasyon tahminini yüzde 2,7’den yüzde 2,3’e düşürdü. 2025 enflasyon tahmini yüzde 2,1’den yüzde 2’ye indirilirken, 2026 enflasyon tahmini 1,9’da olarak kaldı.

Euro Bölgesinde enflasyon şubat ayında yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya gerilemişti. ECB’nin yüzde 2’lik enflasyon hedefi bulunuyor.