Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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ECB

Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı.

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Tags:Avrupa Merkez Bankası
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