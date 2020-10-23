Avengers: Endgame’deki sürpriz yumurta hikayede en çok tartışılan noktalardan birine açıklık getirdi

Marvel Sinematik Evreni’nde Kaptan Amerika’nın verdiği tartışmalı bir kararın gerekçesini hayranlar bulmuş olabilir.

Steve Rogers’ın yeni Kaptan Amerika olarak neden en iyi arkadaşı Bucky Barnes’i (Kış Askeri) değil de Sam Wilson’ı (Falcon) seçtiği uzun zamandır tartışılıyordu. Marvel Sinematik Evreni (MSE) hayranlarından biri bu sorunun yanıtını Avengers: Endgame’den İlk Yenilmez: Kaptan Amerika’ya (Captain America: The First Avenger) uzanan bir “sürpriz yumurta”da bulmuş olabilir.

Bir yıldan uzun süredir söz konusu karar, Marvel hayranlarının tartışma başlıklarından biri. Bazı hayranlar, Kış Askeri’nin Falcon’dan daha iyi bir asker olduğunu bu yüzden daha iyi bir tercih olacağını ve Kaptan Amerika’nın en yakın dostu olması sebebiyle onun seçilmiş olması gerektiğini söylüyor. Diğer yandaysa Falcon’un da evrende hayli başarılı işlere imza attığını ve Bucky’nin kötülerle çalışırken onun Rogers’a yardım ettiğini söyleyenler bulunuyor.

Bugüne kadar Marvel tarafından bu konu hakkında kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak Inverse‘nin haberine göre, bir MSE hayranı gizemi çözdü.

İlk Yenilmez’de Steve Rogers, kendisini süper asker serumu için seçen Dr. Abraham Erskine’ye neden seçildiğini sordu. Dr. Erskine, aynı serumu kendi üzerinde kullanıp Red Skull’a dönüşen Johann Schmidt’in hikayesini anlatmaya başlayıp şu ifadeleri kullandı:

Başka etkiler de vardı. Serum hazır değildi. Ama en önemli şey, kişinin kendisi. Serum kişinin içindeki her şeyi güçlendiriyor. İyi, muhteşem haline geliyor. Kötüyse korkunç oluyor.

Sen, bu yüzden seçildin. Çünkü hayatı boyunca gücü bilen birisi, ona duyduğu saygıyı kaybedebilir. Ama zayıf birisi gücün değerini ve merhameti bilir.

Mesaj açıktı. Rogers, ahlaklı ve prensipleri olduğu için süper kahraman olmaya layıktı. Erskine daha sonra şunları ekledi:

Yarın ne olursa olsun, olduğun gibi, mükemmel bir asker değil ama iyi bir insan olarak kalacağın konusunda bana söz vermelisin.

Rogers’ın bu sözleri unutmadığı aşikar. Kaptan, seçimini yaparken de bu sözleri düşünmüş olacak ki, mükemmel bir asker olan en iyi dostu Bucky’i tercih etmeyip, kalkanını iyi bir insan olan Sam Wilson’a devretti.