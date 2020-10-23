Tuna Ağırbaş hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Bostancı’da sakin Tuna Ağırbaş (K-52), rahatsızlığı nedeniyle Yakın Dogu Hastanesine aracı ile gittiği sırada Yakın Doğu Üniversitesi kampus alanı içerisinde rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.