“Avdan kalma, unutmuşum, özür dilerim”

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Georgios Andreou, KKTC’ye giriş yapmak isterken arabasında 154 adet canlı av tüfeği fişeği, sopa ve 3 adet bıçak bulunması sonucu tutuklandı. Zanlı mahkemedeki ifadesinde, art niyeti olmadığını söyledi:

Evrim KAMALI

KKTC’ye Kermiya Kara Kapısı’ndan giriş yaparken aracında yapılan aramada, 154 adet canlı av tüfeği fişeği, sopa ve 3 adet bıçak bulunan zanlı Georgios Andreou tutuklandı.

Zanlı, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Georgios Andreou’nun “Kanunsuz Patlayıcı Madde ve Tecavüzkâr Alet Taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Soner Şaban, 17 Şubat 2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Kermiya Kara Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı Georgios Andreou’nun kullanımında bulunan AAH 532 plakalı arabada yapılan aramada 154 adet canlı av tüfeği fişeği, tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul sopa ve 3 adet bıçak bulunduğunu söyledi.

Şaban, suçüstü tutuklanan zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Andreou: Kötü bir niyetim yoktu pişmanım, özür dilerim

Mahmkeden söz alan zanlı, “Ben avcıyım ve iznim var ancak av dönüşü aracımdan indirmeyi unuttum kötü bir niyetim yoktu pişmanım, özür dilerim” dedi.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 25 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.